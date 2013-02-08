Лидеры стран ЕС согласовали бюджет на 2014-2020 годы

Об этом сообщил в своем Twitter'е Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпой.

«Соглашение сделано. Европейский Совет договорился о многолетнем рамочном бюджете до конца десятилетия», - написал он.

Как сообщал УНИАН, лидеры ЕС обсуждали многолетний бюджет ЕС, начиная с вечера четверга.

Последний компромиссный вариант предусматривает общий объем бюджета в обязательствах 960 млрд. евро (против 972 в ноябре), в выплатах - 908,4 млрд. евро (935 млрд.), или около 1,0% ВВП ЕС.

Компромисс предполагает небольшое увеличение финансирования общей сельскохозяйственной политики по сравнению с вариантом ноября, а также сохранение в практически неизменном виде средств на финансирование политики единства, направленной на выравнивание регионов стран-членов ЕС.

Вместе с тем, значительному сокращению подверглись программы по строительству транспортной и энергетической инфраструктуры для объединения в единую сеть стран-членов ЕС, а также программы, направленные на усиление конкурентоспособности ЕС.

Незначительное уменьшение - в 1 млрд. евро - касается и административных расходов.