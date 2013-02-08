Ударовцы будут дежурить в парламенте и в выходные

Народные депутаты от «УДАРа» в выходные останутся дежурить в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя фракции «УДАР» Виталий Ковальчук.

По его словам, депутаты будут дежурить все выходные. «Мы остаемся сегодня и на выходные. До понедельника», - сказал В.Ковальчук.

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Депутат напомнил, что в понедельник, 11 февраля, состоится очередной раунд переговоров относительно требования оппозиции, блокирующей работу ВР, о введении персонального голосования в парламенте.

В.Ковальчук добавил, что после этого депутаты будут решать, продолжать ли дежурство в сессионном зале на будущей неделе.