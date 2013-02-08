Рассмотрение жалобы Луценко перенесли на 18 февраля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

На сегодня, 8 февраля, на 14.00 Апелляционным судом Черниговской области было назначено рассмотрение этой жалобы.

«Определение суда о доставке Ю.Луценко для участия в судебном заседании в Менскую исправительную колони. (№ 91) не поступало, поэтому вопрос об этапировании осужденного руководством учреждения не рассматривается. По ходатайству осужденного Ю.Луценко судебное рассмотрение дела перенесено на 18 февраля», - говорится в сообщении ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Менский районный суд Черниговской области отказался удовлетворить ходатайство адвокатов и освободить Ю.Луценко от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Адвокаты заявили, что обжалуют это решение в Апелляционном суде Черниговской области.