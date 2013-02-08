В ПР рассматривают два варианта разблокирования Рады: пассивный и драку

Народный депутат от фракции Партии регионов Владимир Олейник не исключает, что Партия регионов прибегнет к разблокированию работы Верховной Рады 19 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Олейник заявил сегодня журналистам.

По его словам, если 19 февраля в парламент придет более 226 народных депутатов, которые представляют провластные фракции, то у них будет полное моральное право разблокировать работу ВР.

Народный депутат сказал, что сейчас есть два варианта. “Применение пассивного сценария - когда пришли раньше и заблокировали не с целью блокирования, а с целью разблокирования, и есть более неприемлемый вариант — драка. Но я категорически против”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя внедрения системы для персонального голосования.

Сегодня, 8 февраля, депутаты из оппозиционных фракций продолжают блокировать работу Верховной Рады.

С утра в сессионном зале Верховной Рады находится около 50 депутатов.

Около десяти членов фракции “УДАР” заняли президиум ВР, приблизительно столько же оппозиционных депутатов окружили парламентскую трибуну.

Как и раньше, в зале заседаний висят баннеры: “Кнопкодав - вон из Рады!”, “Кнопкодавам - нет!”, “Депутат! Ходи на работу! Голосуй лично!”.

6 февраля председатель ВР Владимир Рыбак сообщил, что парламентское большинство заявляет, что 19 февраля Верховная Рада Украины начнет работать.

Он призвал народных депутатов избежать провокаций. “Я хочу, чтобы никаких провокаций не было”, - сказал спикер.