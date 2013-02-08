Пабат уже в немецкой клинике

Его состояние остается стабильно тяжелым, сообщил УНИАН источник, приближенный к депутату.

Никаких подробностей больше не сообщают.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля А.Пабат пытался запустить фейерверк в честь дня рождения сына, который семья отмечала на даче под Киевом. Пиротехника не сработала, А.Пабат наклонился проверить причину. В этот момент произошел взрыв.