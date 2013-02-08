Немецкие врачи обещают вернуть зрение Александру Пабату

Лидеру фракции ГАК в Киевраде Александру Пабату, который 2 февраля пострадал от взрыва петарды в лицо, могут восстановить зрение. Такие прогнозы дают немецкие врачи. Сейчас он находится на лечении в Германии, куда его перевезли вчера, пишет Сегодня.

"В Германии, куда попал Саша, он уже приходил в себя. Врачи говорят, что мозг не поврежден и сохранились все рефлексы, температура уже нормальная. Его шансы на выздоровление очень выросли. Также врачи уверяют, что есть шансы в будущем восстановить зрение в уцелевшем глазу", — рассказал источник в Киевраде.

Напомним, Александр Пабат запускал для детей фейерверк - хотел показать им фокус с пиротехникой. Когда ракета не загорелась, он наклонился посмотреть, что с ней, и в этот момент произошел взрыв. Ему раздробило кости лица, а также врачам пришлось удалить один глаз.