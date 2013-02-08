За бессонную бюджетную ночь лидеры ЕС так ни о чем и не договорились

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, вчера, 7 февраля, заседание Европейского совета началось с более чем 5-часовым опозданием.

Такая задержка была вызвана слишком разными позициями сторон относительно нового бюджета ЕС на 2014-2020 годы.

Время перед началом первой рабочей сессии лидеры стран-членов ЕС провели в двусторонних и многосторонних встречах в разных форматах в надежде найти компромисс относительно главного финансового документа Евросоюза на следующие 7 лет.

Главными инициаторами сокращения бюджета выступали лидеры Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии.

Рабочее заседание началось только в 20.30 по местному времени, однако через два часа было прервано для подготовки нового компромиссного варианта бюджета.

Последний вариант, предложенный президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем, предусматривает последующее сокращение бюджета по сравнению даже с вариантом, предложенным к обсуждению в ноябре прошлого года, когда лидеры ЕС впервые встретились для обсуждения бюджета.

Последний компромиссный вариант предусматривает общий объем бюджета в обязательствах 960 млрд евро (против 972 млрд в ноябре), в выплатах – 908,4 млрд евро (против 935 млрд), или около 1,0% ВВП ЕС.

Компромисс предусматривает незначительное увеличение финансирования общей сельскохозяйственной политики по сравнению с вариантом ноября, а также сохранен практически в неизмененном виде размер средств на финансирование политики единства, направленной на выравнивание регионов стран-членов ЕС.

Вместе с тем, значительное сокращение претерпели программы по строительству транспортной и энергетической инфраструктуры для объединения в единую сеть стран-членов ЕС, а также программы, направленные на усиление конкурентоспособности ЕС.

Незначительное уменьшение – в 1 млрд евро – касается и административных расходов.

Сейчас переговоры по компромиссному варианту проекта бюджета на 2014-2020 годы продолжаются. В то же время дипломаты говорят о возможности достигнуть компромиссное решение сегодня.

Между тем ряд депутатов Европарламента уже выразили свое неудовлетворение новым компромиссным вариантом бюджета. Так, лидер группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Ханнес Свобода написал в Twitter’і, что очень разочарован проектом бюджета.

В свою очередь представитель либералов Эндрю Дафф отметил, что предложенный компромиссный вариант приведет к дефициту бюджета ЕС, что напрямую запрещено Соглашением ЕС.

Вчера вечером президент Европарламента Мартин Шульц в своем выступлении перед лидерами стран-членов ЕС заявил, что не подпишет бюджет с дефицитом, поскольку Соглашение ЕС запрещает это.