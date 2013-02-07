Власенко: Сказки деда Рената продолжаются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после завершения заседания суда, который перенес на 13 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня в связи с отказом Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции.

По словам С.Власенко, в ближайшее время к Ю.Тимошенко приедут немецкие врачи, которые дадут очередные рекомендации по ее лечению. Кроме того, защитник отметил, что он имел разговор с Ю.Тимошенко, а также с ее дочкой о состоянии здоровья подзащитной.

“Состояние здоровья Юлии Владимировны действительно ухудшилось. И я не вижу медицинских возможностей доставки Юлии Тимошенко, если не применять при этом пытки”, - сказал С.Власенко.

Комментируя ход событий на сегодняшнем судебном заседании, он отметил, что “в действительности сегодняшнее судебное заседание подтвердило, что вчерашнее заседание было незаконным и нелегитимным. И если бы вчера защита не настаивала на элементарных вещах, суд продолжил бы нарушения”.

Вместе с тем С.Власенко выразил убеждение, что допрос свидетеля на стадии досудебного следствия на судебном заседании является незаконным действием. Кроме того, он сообщил, что, исходя из показаний этого лица, с которыми сторона защиты смогла ознакомиться, можно прийти к заключению, что этот человек не имеет никакого отношения к делу.

“Это человек, которого Юлия Тимошенко никогда не видела, никогда с ним не общалась. Это человек, который не имел никакого коммерческого отношения к компании (имеется в виду ЕЭСУ - УНИАН)...”, - отметил С.Власенко, добавив, что это говорит о том, что «сказки деда Рената” продолжаются.

Как сообщалось, сегодня, 7 февраля, Печерский районный суд Киева перенес на 13 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, который планировался при участии экс-премьера Ю.Тимошенко в режиме видеоконференции.

Ю.Тимошенко отказалась принимать участие по видеосвязи в допросах свидетеля по делу Е.Щербаня, в причастности к убийству которого ее подозревают. Она объяснила, что не успевает подготовиться к заседанию, и попросила суд перенести проведение следственных действий (допрос свидетеля с ее участием) на две-три недели, сообщили в ГПтС.

Кроме того, защитник Ю.Тимошенко заявил, что экс-премьер настаивает на личном присутствии в зале заседаний киевского суда во время допроса свидетелей, а не с помощью видеосвязи.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение власти при подписании в 2009 году газового соглашения с Россией. В конце 2011 года экс-премьер была этапирована в Качановскую колонию в Харьков, однако с мая 2012 года Ю.Тимошенко находится в харьковской больнице в связи с ухудшением состояния здоровья.