Оппозиция снова заговорила об импичменте Януковичу

Лидеры оппозиционных фракций зарегистрировали в парламенте ряд законопроектов.

Так, на сайте ВР указано, что за подписями Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока сегодня были зарегистрированы проекты законов: О порядке импичмента Президента Украины; Об антикоррупционной проверке чиновников всех уровней; Об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства; О Национальном антикоррупционном бюро.

Также оппозиционные лидеры зарегистрировали проекты Постановлений ВР: Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов фальсификаций на выборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись 28 октября 2012 года; Об Обращении Верховной Рады Украины в Генеральную прокуратуру по поводу необходимости принятия безотлагательных мер по пресечению практики препятствования деятельности народных депутатов Украины, в частности, путем несанкционированного вмешательства в работу телекоммуникационных систем операторов мобильной связи Украины; Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов непринятия присяги новоизбранными народными депутатами Украины Александром Табаловым и Андреем Табаловым и законности получения ими депутатского мандата.

В настоящее время указанные документы на сайте ВР не открываются, в то же время сказано, что они «переданы на рассмотрение руководству».