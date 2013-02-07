Фюле пообедает с оппозиционерами

Представители оппозиции сегодня встретятся с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.

По его словам, сегодня предусмотрен общий обед с Ш.Фюле. “На этой встрече мы будем говорить о ситуации в парламенте”, - сказал В.Кличко. По его словам, представители оппозиции проинформируют еврокомиссара о своих требованиях относительно введения в действие персональной системы для голосования, , чтобы работа ВР отвечала европейским стандартам.