Фюле пообедает с оппозиционерами
10:06, 07 февраля 2013Политика
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Оппозиция сегодня встретится с Фюле.
Штефан Фюле прибудет в Украину
Представители оппозиции сегодня встретятся с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.
По его словам, сегодня предусмотрен общий обед с Ш.Фюле. “На этой встрече мы будем говорить о ситуации в парламенте”, - сказал В.Кличко. По его словам, представители оппозиции проинформируют еврокомиссара о своих требованиях относительно введения в действие персональной системы для голосования, , чтобы работа ВР отвечала европейским стандартам.
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