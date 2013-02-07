Янукович сегодня встретится с хоккеистами Колесникова
09:40, 07 февраля 2013Политика
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Янукович сегодня проведет встречу с игроками хоккейного клуба «Донбасс».
Виктор Янукович пойдет в гости к хоккеистам
Сегодня, 7 февраля, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Донбасс» (Донецк) - обладателя Континентального Кубку по хоккею.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.30 в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).
Представители СМИ приглашаются на 11.45.
*** ХК «Донбасс» - хоккейный клуб из Донецка, Украина. Основан в 2001 году. Президентом клуба является Борис Колесников.
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