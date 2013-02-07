Янукович сегодня встретится с хоккеистами Колесникова

Сегодня, 7 февраля, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с игроками, тренерами и руководством хоккейного клуба «Донбасс» (Донецк) - обладателя Континентального Кубку по хоккею.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.30 в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

Представители СМИ приглашаются на 11.45.

*** ХК «Донбасс» - хоккейный клуб из Донецка, Украина. Основан в 2001 году. Президентом клуба является Борис Колесников.