Яценюк поведал, что будет делать оппозиция, если ПР попытается «отбить президиум»

Депутаты из оппозиционных фракций будут находиться в сессионном зале парламента сегодня до 18.00, а завтра уже с 9.00 утра опять будут блокировать трибуну и президиум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил сегодня журналистам в парламенте.

“В парламентском зале будут находиться депутаты оппозиции на протяжении рабочего дня”, - сказал А.Яценюк, напомнив, что Верховная Рада сегодня должна была работать до 18.00.

Кроме того, добавил он, оппозиция предлагает создать специальную комиссию для решения вопроса о введении персонального голосования, в состав которой войдет одинаковое количество депутатов от оппозиции и от провластных фракций.

А.Яценюк сообщил, что уже завтра в 9.00 оппозиционеры возобновят блокирование трибуны и президиума Верховной Рады.

“Если Партия регионов захочет захватить президиум парламента, то мы будем отбивать президиум. Завтра утром в 9 часов утра мы собираемся”, - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня должно было состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва.

В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании.

Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.