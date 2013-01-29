Оппозиция пришла к Рыбаку напомнить, что он еще должен созвать сессию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Как отмечается в сообщении, “депутаты пытаются заставить спикера парламента выполнить Конституцию и срочно подписать распоряжение о проведении внеочередной сессии”.

Сейчас депутаты находятся в приемной спикера, поскольку он дает интервью.

Как сообщалось, три оппозиционных фракции собрали и 24 января официально передали председателю парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР относительно нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, рассмотрения вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и выражения недоверия генеральному прокурору.

Согласно Регламенту парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок после получения такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем председатель ВР В.Рыбак 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с вопросом о достоверности подписей народных депутатов.

Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак сказал, что на внеочередной сессии не будет принято никаких решений, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение обойдется бюджету в 3 млн. 672 тыс. грн.