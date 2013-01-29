Суд: Пукач частично признал свою вину (дополненная)
Экс-начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, во время судебного следствия признал свою вину частично.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала судья Печерского районного суда Киева во время оглашения приговора А.Пукачу.
По словам судьи, А.Пукач не признал противоправных действий во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, поскольку речь шла о безопасности государства и высших должностных лиц, о которых журналист писал критические статьи.
Перед тем судья Андрей Мельник, зачитывая приговор, подчеркнул, что экс-генерал милиции совершил противоправные действия во время организации слежки. Судья сказал, что подчиненные А.Пукача действовали по его приказу, когда похищали журналиста, издевались над ним и убивали.
Суд подтвердил, что А.Пукач принимал непосредственное участие в убийстве - душил Г.Гонгадзе ремнем.
По словам А.Мельника, после того, как 16 сентября 2000 года журналиста убили и закопали тело, А.Пукач в октябре 2000 года перепрятал тело в Таращанском лесу, перед тем отрезав голову.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2012 года во время дебатов сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.
Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.
15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.
Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукача был задержан.
Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.
По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, в выполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.
Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в частности о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, в результате чего совершил препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.