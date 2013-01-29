Регионалы не хотят поплатиться мандатом за кнопкодавство: «В ПР сумасшедших нет»

"Где они найдут 300 голосов для внесения такого изменения в Конституцию? В Партии регионов сумасшедших нет, мы за такое голосовать не будем, это бред сивой кобылы", - заявил в комментарии "Коммерсант-Украина" первый заместитель главы фракции ПР Михаил Чечетов.

Напомним, вчера в партии УДАР заявили, что инициируют изменения в Конституцию, которые позволят лишать народных депутатов мандата, в частности, за голосование чужой карточкой, выход и исключение из фракции.