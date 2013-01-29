Регионалы не хотят поплатиться мандатом за кнопкодавство: «В ПР сумасшедших нет»
08:58, 29 января 2013Политика
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В Партии регионов (ПР) жестко возражают против идеи лишения мандата за неперсональное голосование, которую выдвинула партия "УДАР".
Чечетов говорит, что идея партии Кличко - "бред сивой кобылы"
"Где они найдут 300 голосов для внесения такого изменения в Конституцию? В Партии регионов сумасшедших нет, мы за такое голосовать не будем, это бред сивой кобылы", - заявил в комментарии "Коммерсант-Украина" первый заместитель главы фракции ПР Михаил Чечетов.
Напомним, вчера в партии УДАР заявили, что инициируют изменения в Конституцию, которые позволят лишать народных депутатов мандата, в частности, за голосование чужой карточкой, выход и исключение из фракции.
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