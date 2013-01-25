Власенко говорит, что ГПУ фальсифицирует доказательства против него

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Именно в это время Киевское городское бюро судебной экспертизы, в частности, видеоэкспертиза потерпевшей, обвиненных и других лиц, подделывает сегодня судебно-медицинскую экспертизу о событиях двухлетней давности и подгоняет ее под те данные, которые необходимы Генеральной прокуратуре для внесения в Единый реестр уголовных правонарушений сообщений о новых уголовных производствах", - сказал С.Власенко.

По его словам, свидетели по этому делу, которые два года тому назад давали абсолютно правдивые и корректные объяснения, сейчас изменили свои показания. "Свидетели сегодня дают прямо противоположные объяснения под давлением Рената Кузьмина и его соратников. Это делается с одной целью — до 5 февраля подать в Верховную Раду Украины представления о привлечении меня к уголовной ответственности и, как следствие, лишении меня статуса народного депутата с целью дальнейшего заключения", - считает он.

Как сообщал УНИАН, 21 января С.Власенко заявил о возможном аресте. "Скорее всего, что через три недели меня арестуют”, - сказал С.Власенко.

По его словам, в Верховную Раду Украины будет направлено представление по трем эпизодам - разбой, похищение автомобиля и невыполнение решения по гражданскому делу.

“В Верховной Раде это представление будет проголосовано”, - сказал С.Власенко, отметив, что за то, в чем его обвиняют, ему угрожает от 3 до 7 лет.