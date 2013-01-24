Муж Тимошенко считает, что дочери следовало идти в политику

Муж экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Александр считает, что их дочь Евгения должна была идти в политику.

Об этом он сообщил в интервью журналу «Фокус».

«Я считаю, что дочь Евгения должна была идти в политику – быть депутатом Верховной Рады. У неё характер и дух борца, как у матери. Она боец твердый», - сказал А.Тимошенко.

Он выразил уверенность в том, что Евгения была бы хорошим политиком и не пряталась бы от трудностей за чужими спинами.

А.Тимошенко также рассказал, что, находясь в Чехии, очень часто общается со всей семьей. «Невероятно скучаем друг по другу. Режим общения с партнёрами и друзьями остался прежним», - сказал он.