Муж Тимошенко считает, что дочери следовало идти в политику

14:11, 24 января 2013
Политика
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Муж Тимошенко считает, что его дочь должна была стать народным депутатом.

Александр Тимошенко

Муж экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Александр считает, что их дочь Евгения должна была идти в политику.

Об этом он сообщил в интервью журналу «Фокус».

«Я считаю, что дочь Евгения должна была идти в политику – быть депутатом Верховной Рады. У неё характер и дух борца, как у матери. Она боец твердый», - сказал А.Тимошенко.

Он выразил уверенность в том, что Евгения была бы хорошим политиком и не пряталась бы от трудностей за чужими спинами.

А.Тимошенко также рассказал, что, находясь в Чехии, очень часто общается со всей семьей. «Невероятно скучаем друг по другу. Режим общения с партнёрами и друзьями остался прежним», - сказал он.

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