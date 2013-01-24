Кузьмин хочет заставить саму Тимошенко выплатить «долги ЕЭСУ»

Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

По его словам, альтернативы нет – долг придется выплачивать. «Будем выплачивать, уже начали. Теоретически возможно через суд возложить долг на саму Тимошенко, но для этого надо найти ее имущество. Она ведь декларирует только квартиру в Днепропетровске, которая давно арестована следствием еще по «газовому делу», - сказал он.

Понесет ли Ю. Тимошенко за эти долги наказание, решать будет суд, отметил Р.Кузьмин. «Вы ведь знаете, что материалы дела о долгах ЕЭСУ и по убийству Щербаня объединены. Так вместе и пойдут в суд», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство.

Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Ю.Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь, представитель ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются государственной гарантией, а ЕЭСУ не смогла выполнить поставки в полном объеме из-за давления со стороны государственных органов Украины.

19 сентября 2012 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров обжаловал данное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате долгов.

17 декабря 2012 года Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.

21 января Высший хозяйственный суд Украины оставил без удовлетворения кассацию на решение судов первой и второй инстанции, которыми Украина была обязана выплатить в пользу Министерства обороны РФ 3,1 млрд грн долга ЕЭСУ.