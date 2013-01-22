Главное за день: обзор топ-новостей

Сегодня - День Соборности Украины

По традиции простые украинцы образовали живую цепь через мост Патона, а первые лица государства возложили цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому.

Тимошенко не признает обвинений в убийстве и продолжает акцию неповиновения

На брифинге дочь экс-премьера рассказала, что ее мать не соглашается с обвинениями в ее адрес. Евгения также добавила, что Юлия Тимошенко стала жаловаться на боли в сердце.

МИД Украины не считает Тимошенко угрозой саммита Украина-ЕС

МИД Украины не видит угрозы отмены саммита Украина - ЕС, запланированного на 25 февраля, в связи с новыми обвинениями в адрес экс-премьера страны Юлии Тимошенко.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает гидрометцентр, 23 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица, поэтому ГАИ советует водителям побыть пешеходами на время непогоды.

Янукович уверен, что в этом году Украина станет на шаг ближе к цели

Президент Украины выразил убеждение, что в этом году Украина приблизится к семье европейских народов. В своем выступлении Янукович также призвал политические силы к примирению ради реформ и обновления Украины.

КИУ: в округах, где будут перевыборы, уже скупают голоса

В пяти мажоритарных округах, где должны быть назначены перевыборы народных депутатов, некоторые кандидаты уже начали «строить пирамиды» по скупке голосов избирателей, заявили в Комитете избирателей Украины.

Кличко подал в суд на Рыбака

Кличко судится с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и требует признать противоправными действия спикера во время голосования за отставку Сергея Арбузова с должности главы НБУ.

СМИ: Меладзе взял на содержание двоих детей сбитой им женщины

По информации ряда изданий, Константин Меладзе решил содержать детей Анны Пищало, пока они не достигнут совершеннолетия, а также задумался о том, чтобы уйти из шоу-бизнеса.

Тимошенко: Причем к убийству Щербаня моя фамилия?

Экс-премьер заявила, что докажет свою непричастность к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня в международных судах.