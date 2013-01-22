Тимошенко: При чем к убийству Щербаня моя фамилия?

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, об этом идет речь в обращении экс-премьера в связи с выдвижением ей новых обвинений.

"Просто такую откровенную неправду будет нетрудно опровергнуть в международных судах. Именно в международных, потому что цену судам, прокурорам, следователям в Украине все хорошо знают, и не стоит об этом говорить лишний раз. Я четко и однозначно заявляю, что я не имею никакого отношения к трагическому убийству Евгения Щербаня в 1996 году, и это будет доказано в международных судах и судах других стран", - заявила Ю.Тимошенко.

Экс-премьер также отметила, что корпорация ЕЭСУ, которую она возглавляла до конца 1996 года, никогда не получала финансовых государственных гарантий от Украины. "Такие гарантии, по закону, предоставляются исключительно коллегиальным решением правительства и отображаются в законе о бюджете Украины. Я заявляю, что правительство никогда не принимало коллегиальных решений о предоставлении финансовых гарантий корпорации ЕЭСУ, и такой долг никогда не отображался в законе о бюджете Украины. Это легко и надежно проверяется, соответственно и уголовное дело против меня по этому поводу будет признано грубо и очевидно сфальсифицированным", - отметила она.

Ю.Тимошенко напомнила, что Е.Щербань был одним из пяти учредителей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), которая владела сотнями предприятий, незаконно приватизированных в 90-х годах. "Кроме Евгения Щербаня, владельцами корпорации ИСД были Александр Момот, Ахат Брагин и Ринат Ахметов. Пятым теневым совладельцем корпорации ИСД был тогда молодой политик Виктор Янукович, который сейчас является Президентом Украины. Евгений Щербань был беспрекословным лидером этой группы, народным депутатом и лидером Либеральной партии Украины. Но в течение короткого времени были трагически убиты три владельца корпорации ИСД", - отметила экс-премьер.

Она добавила, что Е.Щербань и А.Момот были застрелены в Донецке, а Ахат Брагин – взорван на донецком стадионе. "После этого вся собственность корпорации ИСД, которая оценивается в миллиарды долларов США, перешла Виктору Януковичу и Ринату Ахметову. После трагического убийства Евгения Щербаня губернатором Донецкой области также смог стать Виктор Янукович. Руководители банды, которая убила Евгения Щербаня, были сразу же ликвидированы в Донецкой исправительной колонии, за которой надзирали в то время прокуроры Кузьмин и Пшонка. Что еще нужно объяснять, и при чем тут к убийству Евгения Щербаня моя фамилия?!", - спросила Ю.Тимошенко.

"Таких междоусобных криминальных разборок, как в Донецкой области в 90-х годах, не было больше ни в одном регионе Украины. Юрий Луценко, когда стал в 2005 году министром внутренних дел, откопал только в одном из донецких терриконов более 30 трупов бизнесменов, судей, адвокатов, следователей и других непокорных, которых ликвидировали донецкие в 90-х годах. За что, в том числе, Юрию Луценко отомстили и бросили за решетку. Тогда, в 2005 году, Виктор Ющенко сказал Юрию Луценко "больше в терриконах Донецкой области не копать", - отметила она.

По ее мнению, сегодня В.Янукович «решил свои преступления, совершенные в 90-х годах, перевести на своего главного политического оппонента и попытаться оставить ее в тюрьме пожизненно».

"Но мы не позволим ему это сделать. Виктор Янукович больше никогда не будет Президентом Украины, какие бы уголовные дела он против меня ни возбуждал. Я в ближайшее время буду на свободе рядом с вами, а Украина займет свое достойно место в европейской семье", - убеждена Ю.Тимошенко.