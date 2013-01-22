Тимошенко жалуется на боль в сердце - дочь подозревает что-то неладное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.Тимошенко сказала сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

“Мне стало известно от мамы, что еще месяц тому назад она жаловалась на боль в сердце”, - сказала Е.Тимошенко.

При этом, заметила она, такую боль ощущают также соседка ее матери по палате, а также медицинские работники больницы. “Все находившиеся в палате люди после 6-и вчера наблюдали повышение сердцебиения и давления. Это касается не только мамы, но и ее соседки и медперсонала”, - сказала Е.Тимошенко.

По ее словам, одна медработница - женщина пожилая - отказалась работать дальше в той палате.

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“Мы думаем, что происходит какое-то воздействие на эту палату со стены, где стоят кровати, на которых спят мама и ее соседка”, - сказала Е.Тимошенко.

В то же время не смогла уточнить, что это за воздействие, прибавив, что именно этим и обусловлено требование защиты Ю.Тимошенко, чтобы у нее был дозиметр.