Тимошенко жалуется на боль в сердце - дочь подозревает что-то неладное
Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения утверждает, что еще месяц тому назад ее мать начала жаловаться на боль в сердце.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.Тимошенко сказала сегодня во время пресс-конференции в Киеве.
“Мне стало известно от мамы, что еще месяц тому назад она жаловалась на боль в сердце”, - сказала Е.Тимошенко.
При этом, заметила она, такую боль ощущают также соседка ее матери по палате, а также медицинские работники больницы. “Все находившиеся в палате люди после 6-и вчера наблюдали повышение сердцебиения и давления. Это касается не только мамы, но и ее соседки и медперсонала”, - сказала Е.Тимошенко.
По ее словам, одна медработница - женщина пожилая - отказалась работать дальше в той палате.
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“Мы думаем, что происходит какое-то воздействие на эту палату со стены, где стоят кровати, на которых спят мама и ее соседка”, - сказала Е.Тимошенко.
В то же время не смогла уточнить, что это за воздействие, прибавив, что именно этим и обусловлено требование защиты Ю.Тимошенко, чтобы у нее был дозиметр.