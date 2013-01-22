Тимошенко не признает обвинений в убийстве и продолжает акцию неповиновения

Лидер партии “Батькивщина”Юлия Тимошенко не признает обвинение в причастности к убийству народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила дочь Ю.Тимошенко Евгения, передает корреспондент УНИАН.

“Она не признает никаких сообщений, никаких обвинений, которые были ей зачитаны”, - сказала она. По словам Е.Тимошенко, вручение постановления о подозрении Ю.Тимошенко происходило незаконно, без присутствия адвоката.

Е.Тимошенко также сообщила, что ее мать продолжает акцию неповиновения. Она отметила, что ей до сих пор не понятны основания, на которых ее вчера не допускали на свидание с матерью. Е.Тимошенко отметила, что представители пенитенциарной системы отказались допускать ее в душевую комнату, где сейчас находится Ю.Тимошенко, мотивируя это тем, что это не оборудованное помещение для свиданий. В то же время, отметила Е.Тимошенко, работников прокуратуры туда допустили.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 18 января заявил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Ю.Тимошенко и Павел Лазаренко.

В Генеральной прокуратуре надеются в четверг, 24 января, начать следственные действия с Ю.Тимошенко по делу об организации убийства Е.Щербаня в случае, если она определится с выбором адвоката и согласится давать показания.