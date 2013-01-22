МИД Украины не считает Тимошенко угрозой саммиту Украина-ЕС

Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента информационной политики внешнеполитического ведомства Евгений Перебыйнис во вторник.

"Мы не видим таких угроз (отмены саммита), идет подготовка к нему и с нашей стороны, и также со стороны Европейского союза, это одно из ключевых событий текущего года в отношениях с ЕС", - сказал Перебыйнис на брифинге, пишет РИА "Новости".

По его словам, Украина рассматривает проведение данного саммита как действенную платформу для обмена мнениями на самом высоком политическом уровне в поиске компромиссов. "Мы ожидаем, что достигнутые по результатам саммита договоренности позволят нам максимально приблизиться к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил официальный представитель МИДа.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится визит в Брюссель министра иностранных дел страны Леонида Кожары, в ходе которого будут обсуждаться вопросы подготовки саммита Украина - ЕС.