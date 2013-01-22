МИД Украины не считает Тимошенко угрозой саммиту Украина-ЕС

13:24, 22 января 2013
Политика
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МИД Украины не видит угрозы отмены саммита Украина - ЕС, запланированного на 25 февраля, в связи с новыми обвинениями в адрес экс-премьера страны Юлии Тимошенко.

В МИД Украины не думают, что ситуация Тимошенко повлияет на саммит

Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента информационной политики внешнеполитического ведомства Евгений Перебыйнис во вторник.

"Мы не видим таких угроз (отмены саммита), идет подготовка к нему и с нашей стороны, и также со стороны Европейского союза, это одно из ключевых событий текущего года в отношениях с ЕС", - сказал Перебыйнис на брифинге, пишет РИА "Новости".

По его словам, Украина рассматривает проведение данного саммита как действенную платформу для обмена мнениями на самом высоком политическом уровне в поиске компромиссов. "Мы ожидаем, что достигнутые по результатам саммита договоренности позволят нам максимально приблизиться к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил официальный представитель МИДа.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится визит в Брюссель министра иностранных дел страны Леонида Кожары, в ходе которого будут обсуждаться вопросы подготовки саммита Украина - ЕС.

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