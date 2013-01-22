КИУ: В округах, где будут перевыборы, уже начали скупать голоса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Уже сегодня есть определенная информация, что некоторые кандидаты начинают «строить пирамиды» по скупке голосов, и это может сыграть свою роль», - сказал он.

А.Черненко заметил, что оппозиционные партии будут выдвигать на перевыборы в этих пяти округах кандидатов, которые баллотировались на очередных выборах 28 октября, и «фактически выиграли» тогда.

«Действительно, этих кандидатов можно считать фаворитами», - сказал А.Черненко и добавил, что в то же время для них существуют также определенные риски, ведь эти выборы будут уже не такими масштабными, соответственно и явка избирателей на участки будет ниже.

Кроме того, председатель КИУ выразил убеждение, что проведение перевыборов в пяти округах одновременно с выборами мэра Киева не очень хорошая идея, поскольку это лишь запутает избирателей.

«Если кто-то говорит, что это удешевит бюджет, - наоборот, лишь запутает. Если будут выборы в киевском 223-м округе одновременно с выборами мэра Киева и Киевского городского совета, а там разные законы, разные принципы формирования избирательных комиссий, то лучше было бы эти выборы развести (во времени)», - сказал А.Черненко.

Он отметил, что проведение выборов мэра столицы, депутатов Киевсовета и народного депутата в 223-м округе в разное время позволит общественности, наблюдателям и СМИ пристальнее следить за их ходом.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.