КИУ: В округах, где будут перевыборы, уже начали скупать голоса

15:50, 22 января 2013
Политика
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В пяти мажоритарных округах, где должны быть назначены перевыборы народных депутатов, некоторые кандидаты уже начали «строить пирамиды» по скупке голосов избирателей.

Олександр Черненко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Уже сегодня есть определенная информация, что некоторые кандидаты начинают «строить пирамиды» по скупке голосов, и это может сыграть свою роль», - сказал он.

А.Черненко заметил, что оппозиционные партии будут выдвигать на перевыборы в этих пяти округах кандидатов, которые баллотировались на очередных выборах 28 октября, и «фактически выиграли» тогда.

«Действительно, этих кандидатов можно считать фаворитами», - сказал А.Черненко и добавил, что в то же время для них существуют также определенные риски, ведь эти выборы будут уже не такими масштабными, соответственно и явка избирателей на участки будет ниже.

Кроме того, председатель КИУ выразил убеждение, что проведение перевыборов в пяти округах одновременно с выборами мэра Киева не очень хорошая идея, поскольку это лишь запутает избирателей.

«Если кто-то говорит, что это удешевит бюджет, - наоборот, лишь запутает. Если будут выборы в киевском 223-м округе одновременно с выборами мэра Киева и Киевского городского совета, а там разные законы, разные принципы формирования избирательных комиссий, то лучше было бы эти выборы развести (во времени)», - сказал А.Черненко.

Он отметил, что проведение выборов мэра столицы, депутатов Киевсовета и народного депутата в 223-м округе в разное время позволит общественности, наблюдателям и СМИ пристальнее следить за их ходом.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

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