Карасев: Ни в какой Таможенный союз Янукович не пойдет

О таком в эфире «5 канала» заявил политический эксперт, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Если говорить о перспективах февральского саммита «Украина-ЕС», то он состоится. Но он, очевидно, состоится не в хорошей атмосфере. Понятно, что никто не надеялся на то, что в феврале на этом саммите мы подпишем соглашение ассоциации и зоне свободной торговли, но на этом саммите атмосфера будет не такой, на которую мы надеялись, на которую надеялись европейцы», - заявил Карасев.

«Вторая часть этого вопроса - ни в какой Таможенный союз Янукович не пойдет. Потому что все понимают, что это такой геополитический пузырь, об этом даже Лукашенко уже говорит, и это очевидно украинской власти», - отметил он.

«Но все же это будет небольшой шаг вперед, с точки зрения долгосрочных интересов Украины, но понятно, что ситуация вокруг Тимошенко не будет способствовать тому, что с очень большой радостью на этот саммит приедут руководители ЕС», - добавил эксперт.