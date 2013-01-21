В ПР готовы подсобить оппозиции подписями для внеочередного заседания

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Владимир Олейник (фракция Партии регионов).

Он отметил: “Я знаю точку зрения значительной части свои коллег, хотя не говорю, что это является решением (речь идет о фракции Партии регионов - УНИАН), но мы не просто поддерживаем, а настаиваем”. “Если будет необходимость в подписях, то я готов подписать, но они (речь идет об оппозиции - УНИАН) должны обратиться по одной причине - ведь они собирают подписи, и я не приду и не скажу: «Дайте». Но я готов подписаться, и многие мои коллеги также”.

По его словам, “наконец нужно поставить точку не только над буквой «і», но и над буквой «ю», нужно, чтобы нам как-то объяснили, что это за процедура лечения, которая так затянулась”.

В.Олейник отметил, что не понятно, почему Ю.Тимошенко не может сотрудничать со следователями и судом, а сотрудничает с политиками. “У нее уже около тысячи было визитов. Притом, если бы они были краткосрочные, мол «Как здоровье - дай вам Бог всего наилучшего», а затем - поехали. Так нет - садятся и говорят много часов о политической ситуации, об уголовных делах. А почему тогда нельзя пообщаться с судьями, следователями?”, - отметил В.Олейник.

По его словам, “получается, что это попытка уклониться, ведь если нельзя общаться с больной, то нельзя всем, а если можно, то, наверно, можно и следователям, и судьям”.

Он считает, что у Ю.Тимошенко нет желание идти в суд, где рассматривается дело об убийстве Евгения Щербаня. “Очевидно, боится Юлия Тимошенко суда, потому что, как говорят в народе, если чеснок ел, то какой-то запах остается. И боится не столько судей, а боится, скорее всего, оценки общества, поскольку всегда в обществе больше всего осуждают людей, которые через убийство пробовали решать любые вопросы”, - добавил В.Олейник.

Как сообщал УНИАН, сегодня. 21 января, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк направил председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку обращение с требованием оппозиции о проведении 29 января внеочередной сессии Верховной Рады Украины для создания ВСК по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, по рассмотрению вопросов о политической ответственности председателей СБУ и МВД за участие правоохранительных органов в политических преследованиях и об отставке генерального прокурора.

В связи с этим А.Яценюк обращается к председателю парламента с требованием безотлагательно дать Аппарату Верховной Рады распоряжение на изготовление подписных листов для сбора подписей депутатов в поддержку проведения внеочередной сессии и для выражения недоверия генпрокурору.

Как известно, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 18 января заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Ю.Тимошенко и Павел Лазаренко.