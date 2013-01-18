Милиция говорит, что ей незачто преследовать Шкиля

Заявления народного депутата Украины 6-го созыва Андрея Шкиля о просьбе предоставления политического убежища в Чехии в связи с его уголовными преследованием в Украине не имеют под собой никаких оснований и направлены на дезинформацию общественности и международного сообщества.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

«МВД Украины об этом заявляло ранее и заявляет еще раз», - подчеркнули в министерстве.

Как объяснили в МВД, А.Шкиль и в самом деле привлекался к уголовной ответственности по статьей 71 Уголовного кодекса (в редакции 1960 года) – «массовые беспорядки». В связи с этим в марте 2001 года он был арестован. В апреле 2002 года А.Шкиль был освобожден из-под стражи.

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Согласно действующему законодательству, срок давности привлечения лица к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления составляет 10 лет. Соответственно, этот срок истек еще в марте 2011 года, то есть тогда, когда прошло 10 лет с момента события. В связи с этим никаких юридических оснований для уголовного преследования А.Шкиля не существует, подчеркнули в МВД.

Что касается двух дел об участии А.Шкиля в ДТП, которые произошли в 2007 и 2011 году, то в первом случае прокуратурой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а во втором – Голосеевским районным судом Киева А.Шкиль признан виновным в совершении административного правонарушения, но производство по делу закрыто в связи с окончанием сроков наложения административных взысканий, гвоорится в сообщении.

В связи с этим МВД заявляет, что никаких преград для возвращения гражданина А.Шкиля в Украину не существует, а информация о его уголовном преследовании не отвечает действительности.

Как сообщал УНИАН, А.Шкиль в интервью газете «Сегодня» заявил, что планирует 22 января, в День соборности Украины, попросить политическое убежище в Чехии.

«Только-только закончились праздники, это не лучшее время для принятия решений (о предоставлении политического убежища – УНИАН). Вот 22 января в Украине будет День соборности, решение в этот день будет даже символичным», - отметил А.Шкиль.

Говоря о причинах своего решения, А.Шкиль подчеркнул, что решил для себя: не стоит рассчитывать на справедливый суд и честное законодательство в Украине.

««На мне висело дело 12-летней давности, причем чисто политическое - по акции «Украина без Кучмы», движение по нему было и в 2010-ом, и в 2011 году. Вот и все», - сказал он.

А.Шкиль также сообщил, что имеет переписку с прокуратурой последних лет, где ему сообщали, что дело это рассматривается в постоянном режиме.