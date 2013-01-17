Экономист: Власть будет искать деньги отчаянными путями - как Сталин

Александр Пасхавер считает, что нынешней власти будет непросто получить финансовые ресурсы для государственной казны.

Об этом президент Центра экономического развития заявил в эфире ТВi.

"Сейчас ситуация хуже, чем в 2008-ом году. Потому что сейчас нет денег и нет доверия. Тогда было доверие и деньги можно было достать. Средства всегда найти можно, но под нереальные проценты или политические обязательства", - считает Пасхавер.

По его мнению, реформы в этой ситуации отходят на второй план.

"Вопрос реформ в этой ситуации второстепенен. Потому что есть другие вещи, от которых зависит существование этой власти", - считает экономист.

По его мнению, властям придется пойти на отчаянные шаги ради наполнения казны. "Я думаю, что власть пойдет на неординарные пути, чтобы получить деньги. Например, Сталин заставлял каждого гражданина заем покупать. То есть им придется искать какие-то конкретные неординарные пути - или, если не удастся, уходить из власти", - отметил Пасхавер.