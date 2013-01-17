Регионал: на квоту оппозиции в комитетах ПАСЕ никто не зарится

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на И.Попеску.

"Украина имеет определенное количество мест в ПАСЕ. Речь идет о 12 основных местах, которые займут члены нашей делегации, имеющие право голоса, и у них есть 12 заместителей. Заместители принимают участие в работе органов ПАСЕ лишь тогда, когда отсутствуют основные члены делегации. То есть основного члена делегации может заменить только заместитель, представляющий ту же фракцию", - сказал И.Попеску.

По его словам, каждая фракция имеет соответствующую квоту: ПР - 5, "Батькивщина" — 3, "УДАР", "Свобода", коммунисты и внефракционные - по 1. "И если основной член делегации не может ехать - вместо него едет заместитель. Итак, пропорция сохраняется, и каждая фракция будет услышана", - подчеркнул депутат.

"В ПАСЕ есть 6 комитетов, которые распределяются национальными делегациями. И есть норма: в каждом комитете должны быть как представители оппозиции, так и представители большинства. Таким образом, члены оппозиции будут в каждом из комитетов. В каждом комитете оппозиция будет представлена. И в любом случае квотный принцип будет применен. В оппозиции есть своя квота, и никто оппозицию обделять не будет. Никто не заберет квоту оппозиции", - заверил он.

И.Попеску напомнил, что украинская делегация в ПАСЕ должна в течение 10 дней с момента утверждения состава делегации провести свое заседание делегации. "Сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы начинается 21 января. И в Страсбург едут 5 «регионалов», 3 представителя от "Батькивщины", по 1 - от "УДАРа", "Свободы", коммунистов и внефракционных. Они смогут решить все необходимые вопросы во время совещания, которое у нас традиционно проходит накануне сессии ПАСЕ", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, парламентская оппозиция опасалась сокращения своего представительства в составе делегации для участия в январской сессии ПАСЕ.

Сессия ПАСЕ, которая состоится в 21-25 января в Страсбурге (Франция), является первой сессией после выборов в Украине, ранее раскритикованных мировым сообществом, в том числе миссией Парламентской ассамблеи.

От Украины в сессиях ПАСЕ участвуют 12 депутатов, которые должны представлять все политические силы. Украинский парламент должен был обновить свою делегацию и передать соответствующее решение в Страсбург не позднее 14 января. В противном случае в ПАСЕ останутся аккредитованными члены прежней парламентской делегации из числа депутатов, переизбранных в ВР нового созыва.

Для принятия этого формального документа на заседании профильного комитета не хватило кворума из-за неявки представителей фракции Партии регионов.

Оппозиция заявляла, что по состоянию на 16 января руководство делегации не было избрано.