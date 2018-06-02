Беларусы своим “чудом” сманивают украинских специалистов

Пока украинская власть не может разделить власть и спихивает экономические проблемы Украины на своих политических оппонентов или на форс-мажоры, экономические эксперты рассказывают об экономическом чуде Китая и экономике Беларуси, которая за динамикой развития переплюнула усе страны Европы.

Украинским журналистам предоставили возможность увидеть социализм Беларуси с государственно-капиталистическим наклоном и образцово-показательный ансамбль предприятий. Нужно, конечно, делать поправку на потемкинские села – власть Беларуси во многом живет по советским принципам. Но главное, что белорусская власть смогла то, чего не смогла украинская (на таком уровне):

- сохранить стратегические предприятия в государственной собственности и помочь им стать прибыльными;

- сохранить свободные экономические зоны и получить от них выгоду для государства;

- поддержать отечественного производителя и увеличить объемы экспорта;

- предотвратить дерибан земли;

- развить социальную инфраструктуру за счет промышленности;

- увеличить объемы валового продукта.

Первые наблюдения – в беларусских городах почти не видно рекламы и вывесок с иностранными брендами. Все преимущественно свое, родное. Да нет, говорят беларусы, посмотрите – у нас много иностранных компаний! Но сравнительно с их количеством в Украине, здесь их практически нет.

Понимаете, можно сделать так, чтобы иностранные компании не приходили, делится со мной шепотом один чиновник. Потому что это не выгодно нашему рынку. Но нужно действовать с осторожностью, потому что если выставим высокую пошлину на западную продукцию, нам перекроют ввоз, скажем, химволокна. Тогда наша отрасль просто упадет.

Беларусская власть действительно чрезвычайно осторожно относится к импорту капитализма на свою территорию. Можно не запрещать, но и не позволять, говорит собеседник.

Иностранные инвестиции в беларусскую экономику попадают по тому же принципу. Стратегические предприятия, хотя и имеют определение ОАО, все находятся в государственной собственности. Они могут продаваться иностранным компаниям, но контрольный пакет должен оставаться в государства. Это обязательно – государство Беларусь хочет контролировать все процессы в промышленности. Есть в Беларуси такое понятие, как аукционные торги. Есть процедура, которая предусматривает при продаже предприятия и отсутствиия конкуренции на аукционе адресную продажу. Но государство не позволило “раздерибанить” заводы, как это случилось в Украине. Беларусь вообще неохотно выставляет под молоток свою промышленность.

Не запрещает, но и не очень позволяет.

"Мы общаемся с иностранным капиталом, - говорит другой местный чиновник. - В Беларуси этот вопрос никогда не тормозился. Но мы в этом плане “помярковани”. "В Европе меня партнеры спрашивают, как я отношусь к тому, что белорусские предприятия находятся в государственной собственности, - говорит гендиректор беларусского металлургического завода Николай Андрианов. -Во-первых, даже в Японии и Австрии сохранились предприятия государственной собственности. Во-вторых, мне как директору нет разницы, где работать. Я не был владельцем и не стану им. Наше предприятие может тратить деньги на коллектив. А владелец будет тратиться только на себя".

Как будто в подтверждение этого представители завода демонстрируют огромный спортивный комплекс – с бассейном, ледовым дворцом и аквапарком. Вполне современный спортивный центр, который обошелся заводу в 30 млн. долларов, предприятие подарило родному городку Жлобин. Предприятие гордится своими экспортными показателями: поставляет продукцию в 50 стран мира, успешно конкурирует с мировыми производителями металлопродукции. Теперь объемы производства завода в 2,5 раза превышают проектную мощность.

При минимуме импорта – сырья из России и Украины – пытаются импортировать кое-что ценнее – человеческие ресурсы. Перекупают металлургов из Днепропетровска, в которых зарплата ниже приблизительно вдвое. А здесь еще и жилье льготное... К слову, средняя зарплата на предприятии – 750 долл.

Достаточно много предприятий жалуются на то, что государство не очень их и поддерживает. Но это лишь значит, что они не получают дотаций. В действительности государственный банк, а фактически государство, выдает своим предприятиям льготные кредиты. Если полная банковская ставка составляет 13% в национальной валюте, производители получают средства под 6% годовых. Но строго под проекты бизнеса, которые рассматриваются на правительственном уровне. При этом все руководители прекрасно знают: такой кредит тяжело не возвратить. Все прекрасно помнят показательные случаи, когда их коллеги думали, что невозвращение кредита сойдет с рук...

Кроме того, государство предоставляет льготы на ввоз оборудования для заводов – они не платят ввозной пошлины. Выдает поручительство перед западными банками, в отдельных случаях предоставляет скидку на энергоносители – 15%.

С газом при повышенных Россией ценах беларусской промышленности в настоящее время нелегко, но руководители предприятий оптимистично говорят: выстоим. Например, на заводе “Гомельскло” лишь одна мощная печь для плавки стекла потребляет 5,5 тыс. тонн газа в час, работая круглосуточно. Печь функционирует уже 11 лет – технологический процесс не позволяет ее охлаждать. С ростом цены на газ энергозатраты предприятия выросли на 25%. Рентабельность соответственно сократилась на 30%. Руководитель предприятия говорит, что выдержат...

Бензин в стране немного дороже украинского: 95-й стоит около 1 доллара за литр. Нефтеперерабатывающих заводов здесь лишь 2 (в Украине их 6), но топлива хватает не только на всю страну, но и на экспорт. Заправки в Беларуси преимущественно отечественные, российских компаний практически не видно. И парадокс – Украина при всех своих мощностях потребляет преимущественно российский бензин, некачественный, а цену едва удается регулировать. А сябры гордо вспоминают 2005 год, бензиновый кризис в Украине, когда они смогли помочь братскому государству увеличить резервы топлива для урегулирования цены.

Свободные экономические зоны в Украине работали лишь на пользу большому бизнесу. После чего украинская власть не придумала ничего лучшего, чем прикрыть лавочку. Беларусам не пришлось этого делать. Жесткие, как и в любой отрасли, правила функционирования и контроль дают возможность беларусским сэзам работать эффективно для всех. По оффшору в каждой области. Всего 6. Здесь работают лишь иностранные предприятия и только на экспорт – в стране должно оставаться не более как 50% их продукции. Закон РБ “О свободных экономических зонах” предусматривает, что “виды налогов, которые действуют на территории СЭЗ, ставки налогов и особенности льготного налогообложения устанавливаются Президентом РБ или по его поручению – Советом Министров РБ”.

Только в СЭЗ Могилевской области работает 14 предприятий, которые 100% продукции отгружают на экспорт. Совокупный объем их производства – 100 млрд. долл. в год.

При этом – рабочие места, развитие инфраструктуры, минимальные налоги, которые остаются государству. Не так много, но все руководители довольны деятельностью оффшоров.

Беларусы сравнивают свою экономику с китайской: “Покажите, где еще есть такие темпы роста объемов валового продукта. Мы растем, как Китай. А о Китае говорят, что это – экономическое чудо”, – пафосно заявляет Александр Якобсон, председатель Гомельского облисполкома.

И хвастается: ни одно большое или среднее предприятие в государстве не загнулось. Маленькие – было... Да и черт с ними, чиновники не очень переживают. Главное – промышленность не стоит на месте.

И видно, настроены сябры очень оптимистично – говорят: вот когда окрепнем, ваших специалистов перетянем к себе.

Дмитрий Стаховский

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