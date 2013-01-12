Томенко: Риторика общения власти с обществом: «молчать, терпеть и просить»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, по словам политика, если проанализировать риторику власти по отношению к оппозиции, всему украинскому обществу на протяжении предыдущих лет, то можно сказать, что каких-то принципиальных изменений не произошло. «Фактически риторика власти сводится к следующему: оппозиции предлагают молчать, народу терпеть, а общественности и местному самоуправлению просить», - сказал он.

По словам Н.Томенко, такая парадигма отношений предлагается со стороны действующего Президента, обновленного руководства парламента и обновленного состава правительства. В частности, по словам одного из лидеров партии «Батькивщина», новый председатель Верховной Рады Владимир Рыбак предложил не превращать Согласительный совет парламента в место для политических дискуссий.

«Исходя из этого, можно ожидать, что нам в ближайшее время предложат не вести политические дискуссии и во время заседаний Верховной Рады. Самый лучший формат для власти - это молчаливая оппозиция, которая, как говорит новый глава Нацбанка, не имеет права публично обсуждать курс валюты, сколько осталось золотовалютных запасов, чтобы не мешать власти», – сказал Н.Томенко.

При этом, добавил он, терпеть предлагает украинскому народу Президент Украины в своих немногочисленных выступлениях, при этом в очередной раз обещая «улучшение благосостояния». В то же время формат отношений премьер-министра и правительства с представителями местного самоуправления, когда те обращают внимания на невыплату зарплат и пенсий, или невыполнение бюджетных программ, сводится к рекомендации главы правительства «просить». «Премьер говорит им, что нужно просить, и если попросите, то будут выполняться программы», – сказал Н.Томенко.

По его словам, если данное мировоззрение действующего Президента, обновленного правительства и нового руководства ВР сохранится в формате «молчать, терпеть и просить», то следует ожидать не только банкротства власти, но и возможного краха Украины как демократической, европейской и независимой страны.

«Это значит, что власть, которая не слышит оппозицию, не обращает внимания на общество, общественность и местное самоуправление, просто окажется в ситуации, когда сначала будут отброшены остатки демократической европейской Украины, а затем и независимой Украины», – сказал Н.Томенко.

Он напомнил, что критической ситуация была в конце 2012 года, когда власть не способна была своевременно выплатить заработные платы бюджетникам, но, как говорят источники в правительстве, удалось убедить Китай активнее перечислять деньги известного кредита для сельского хозяйства и часть этого транша дала возможность решить проблему с пенсиями и заработными платами. В то же время, отметил Н.Томенко, выживать за счет кредитов Китая и России, это означает, что не сегодня так завтра ситуацию можно не удержать.