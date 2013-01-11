Приемную Волкова в Сумах обклеили листовками «Осторожно! Тушка» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на входных металлических дверях приемной А. Волкова наклеено пять листовок.

Приемная находится по адресу: улица Гагарина, 2, которое раньше принадлежало экс-председателю Сумской облгосадминистрации Владимиру Шербаню, а затем здесь располагался офис городской организации Партии регионов.

Также народный депутат Украины по избирательному округу №157 (центр – г. Сумы) Олег Медуница (фракция ВО «Батьківщина») разместил следующий комментарий в соцсети Facebook: «Александр Михайлович Волков не постеснялся после своей измены приехать в Сумы и повесить вывеску на своей общественной приемной. Вместе с тем, количество «тушек» растет. Депутат райсовета и активный деятель ВО «Батьківщина» Владислав Куприенко пошел по стопам Александра Михайловича, став его помощником-консультантом. Так, зарплата помощника депутата оказалась важнее идеалов «Батьківщины» и доверия людей».

Справка УНИАН: Народный депутат Украины Александр Волков был избран в Верховную Раду Украины как самовыдвиженец по избирательному округу №158 (центр – г. Белополье Сумской области), но в предвыборной агитации активно использовал символику ВО «Батьківщина», а также лозунг «Юле – волю!». Затем, на первом же заседании нового парламента вступил во фракцию Партии регионов, став также заместителем председателя бюджетного комитета.