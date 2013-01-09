Оппозиция внесла в ВР проект заявления о курсе Украины на интеграцию в ЕС

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря внесли в парламент проект постановления по поводу заявления Верховной Рады «О поддержке курса Украины на интеграцию в Европейский Союз».

Проект постановления зарегистрирован под номером 1216, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины»

Заявление, принятие которого предполагает данный проект постановления, содержит ряд положений, которые подтверждают преданность Украины цели обретения полноправного членства в Европейском Союзе.

Этим заявлением Верховная Рада берет на себя обязательство способствовать полному выполнению согласованных с Европейским Союзом мер, прежде всего в рамках Повестки дня ассоциации между Украиной и ЕС и Плана действий по либерализации Евросоюзом визового режима для Украины; обеспечить необходимую законодательную базу для успешного выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, включая зону свободной торговли, а также надлежащий парламентский контроль за ее выполнением в целом, отмечается в сообщении.

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Также парламент обязуется осуществить реформу избирательного законодательства путем подготовки Избирательного кодекса, а также реформу правосудия и уголовного законодательства, которые сделают невозможным выборочное правосудие и политически мотивированное уголовное преследование, отменят уголовную ответственность за политические решения; а также продлить адаптацию украинского законодательства к законодательству ЕС.

Кроме того, подчеркивается в документе, Верховная Рада заявляет, что какое-либо членство Украины в Таможенном союзе исключает европейскую интеграцию Украины.

В свою очередь, в соответствии с проектом, парламент призывает Президента обеспечить необратимость курса Украины на обретение членства в ЕС и сделать невозможным заключение Украиной межгосударственных соглашений, которые противоречат этой цели; определить заключение и выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС первоочередным приоритетом государственного развития и обеспечить личный контроль за выполнением согласованных с Евросоюзом мер.

Кабинет министров, как предусмотрено в проекте заявления ВР, должен обеспечить ускоренное выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и вступления его в силу, а также полное выполнение Повестки дня ассоциации между Украиной и ЕС, в первую очередь об укреплении общих с ЕС ценностей.

А.Яценюк и Г.Немыря предлагают заявлением парламента призвать ЕС после выполнения украинской стороной всех обязательств и условий, изложенных в выводах Совета ЕС от 10 декабря 2012 года и Резолюции Европейского парламента от 13 декабря 2012 года, безотлагательное подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли; обеспечить неуклонное и полное выполнение Соглашения между Украиной и ЕС об упрощенном порядке выдачи виз, а также принятие решения о переходе Украины к заключительной имплементационной фазе выполнения Плана действий относительно либерализации Евросоюзом визового режима для Украины.