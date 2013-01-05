У Азарова решили, что в Кабмине работает мало людей - штат расширили
12:56, 05 января 2013Политика
3148 0
Предельная численность работников Секретариата Кабинета министров Украины увеличена до 720 человек (на конец ноября 2012 года - 650), из них в аппарате премьер-министра Украины работает 52.
В Кабмине теперь будет работать 720 человек
Это закреплено постановлением правительства № 5 от 3 января, текст которой размещен на Правительственном портале.
Кроме того, предусмотрено создать в структуре Секретариата Кабмина три службы вице-премьер-министров и службу министра Кабинета министров.
Премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры, министр Кабинета министров могут иметь советников на общественных началах.
“Министерству финансов во время внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2013 год предусмотреть увеличение ассигнований на содержание работников Секретариата Кабинета министров Украины, исходя из утвержденной предельной численности”, - говорится в постановлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter