У Азарова решили, что в Кабмине работает мало людей - штат расширили

Это закреплено постановлением правительства № 5 от 3 января, текст которой размещен на Правительственном портале.

Кроме того, предусмотрено создать в структуре Секретариата Кабмина три службы вице-премьер-министров и службу министра Кабинета министров.

Премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры, министр Кабинета министров могут иметь советников на общественных началах.

“Министерству финансов во время внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2013 год предусмотреть увеличение ассигнований на содержание работников Секретариата Кабинета министров Украины, исходя из утвержденной предельной численности”, - говорится в постановлении.