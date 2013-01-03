Янукович говорит, что в 2013-м его администрация обойдется дешевле

Главная цель Бюджета на следующий год - экономия госсредств и их рациональное использование - заявил Президент, отвечая на вопрос журналистов "КП в Украине".

"Госбюджет-2013 должен выполняться рационально, а его главной целью должна стать экономия. Как пример такой экономии, хочу привести сокращение в следующем году на 11,8 % расходов на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Главы государства и Администрации президента", - заявил Янукович.

Президент также уточнил: в случае, если какие-либо статьи будут финансироваться с избытком, а издержки не будут направлены на реформирование, по итогам первого квартала такие расходы будут пересмотрены.