Милиция не нашла взрывчатки в Киевстаре
15:25, 04 января 2013Политика
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Анонимное сообщение о минировании центрального офиса компании мобильной связи “Киевстар” в столице оказалось ложным.
Киевстар не минировали
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, предпринимаются меры для установления и задержания мужчины, который предоставил правоохранителям неправдивую информацию о якобы заложенной взрывчатке.
Также в милиции напомнили, что подобные действия квалифицируются по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины и караются лишением свободы на срок до 8 лет.
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