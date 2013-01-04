Милиция не нашла взрывчатки в Киевстаре

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, предпринимаются меры для установления и задержания мужчины, который предоставил правоохранителям неправдивую информацию о якобы заложенной взрывчатке.

Также в милиции напомнили, что подобные действия квалифицируются по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины и караются лишением свободы на срок до 8 лет.