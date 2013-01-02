В Белгород-Днестровском подожгли кроссовер свободовца (фото)

Как сообщили УНИАН пресс-службе Одесской областной организации ВО ”Свобода”, огонь с пылающего кроссовера перебросился на стоявшие рядом автомобили. В результате до прибытия спасателей полностью сгорели три автомобиля, в том числе пассажирский микроавтобус и грузовой фургон.

И.Усов расценивает этот инцидент как попытку запугивания членов организации, демонстрирующих свою принципиальность в отстаивании прав украинской нации в регионе.

«Свобода» в Белгород-Днестровском за 2012 год превратилась в реальную политическую силу и с этим никак не хотят смириться оппоненты. Но мы заявляем, что никакие запугивания не заставят нас отказаться от политической борьбы за изменение системы власти в государстве», - заявил И.Усов.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря возле Одесской облгосадминистрации состоялся «антифашистский митинг», в котором приняли участие несколько тысяч человек. Акция была направлена против ВО «Свобода».

На следующий день народный депутат от ВО «Свобода», председатель Одесской облорганизации партии Павел Кириленко заявил, что в Одессе власть искусственно создает межнациональное и социальное противостояние, цинично используя работников бюджетной сферы, чиновников разного уровня, пенсионеров и студентов. По его данным, бюджетникам грозили увольнением с работы в случае отказа принимать участие в «антифашистском митинге», а студентам и пенсионерам – платили деньги.