Политолог: Лавров едет в Киев для подготовки визита Януковича в Москву

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований ”Пента” Владимир Фесенко.

«Поэтому и новый министр (министр иностранных дел Украины Леонид Кожара - УНИАН) поедет в Москву также с подготовкой этого визита, но параллельно будут происходить переговоры относительно подписания каких-то новых соглашений», - сказал В.Фесенко и добавил, что не исключает, что к дате визита В.Януковича в Россию могут готовить соглашения, связанные с Таможенным союзом или ЕврАзЭС.

«Вопрос Таможенного союза не закрыт. Переговоры будут продолжаться. То, что не состоялся визит Януковича в Москву, и не были подписаны соответствующие документы, означает лишь то, что на тот момент не был найден взаимоприемлемый компромисс», - сказал В.Фесенко.

Он отметил, что ключевыми фигурами в наработке соглашений между Россией и Украиной относительно ТС и газовой сферы являются премьер-министры стран, вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Если будут их визиты в Москву в ближайшее время, это будет означать, что продолжается переговорный процесс по новому газовому соглашению, а соответственно, может обсуждаться и вопрос взаимодействия между Украиной и Таможенным союзом. Но такие вопросы – уже сфера компетенции премьер-министра», - сказал эксперт.

Также В.Фесенко выразил убеждение, что визит в Москву министра доходов и сборов Украины Александра Клименко будет означать серьезную фазу переговоров относительно той или иной формы участия Украины в Таможенном союзе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, перед заседанием Кабинета министров министр иностранных дел Украины Леонид Кожара сообщил, что во время визита в Украину министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 13-14 января 2013 года будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

”13-14 января в Украину прибывает министр иностранных дел (Российской Федерации - УНИАН). Эти первые месяцы мы активизируем диалог с РФ относительно форматов сотрудничества Украины с ТС, не будучи членом Союза”, - сказал Л.Кожара. При этом он не детализировал, какие дополнительные вопросы будут выноситься на обсуждение во время визита С.Лаврова в Украину. ”Это (повестка дня визита - УНИАН) согласовывается”, - сказал Л.Кожара.

Ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции. По мнению главы правительства, в сотрудничестве и с ТС, и с Евросоюзом Украина считает приоритетом свои экономические интересы. Премьер также отметил, что какие-либо соглашения с ТС будут подписываться только после того, как будут найдены согласованные решение о сотрудничестве с этой организацией.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина ”постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза”.