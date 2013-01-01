Данилишин не исключает, что скоро вернется в Украину

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

«Мое место в Украине, я готов включаться в активную жизнь и содействовать модернизации государства во всем. Поэтому время, когда я вернусь, наступит достаточно быстро», - отметил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что в течение всех двух лет пребывания в Чехии «не было ни одного дня, чтобы я не думал о своем государстве и не переживал за него».

«За это время, чего греха таить, мы видим, что действующей власти удалось многое сделать, в первую очередь - создать ряд системных экономических реформ, они идут довольно трудно, но идут, реформирования криминальной юстиции. Конечно, это довольно позитивный процесс. Я в свою очередь буду делать все для того, чтобы Украина двигалась в демократическом направлении, чтобы она исповедовала европейские ценности и место Украины в объединенной Европе», - сказал экс-министр.

Б.Данилишин также отметил, что за два года пребывания за пределами Украины ему пришлось многое переосмыслить.

«Сейчас некоторые процессы управления и подходы к организации деятельности на определенных направлениях вижу иначе. Если бы я хоть как-то мог влиять на определенные решения, то, учитывая мой антикризисный опыт 2008-2009 годов и научный потенциал, много ошибок в настоящее время можно было бы Украине избежать. Я не хочу заниматься только критикой работы действующего правительства, готов работать на благо народа, Украины в любом качестве и участвовать в выработке решений по противодействию новым проявлениям мирового финансового кризиса. Не делает ошибок только тот, кто ничего не делает», - заявил Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище бывшему министру экономики в правительстве Юлии Тимошенко Богдану Данилишину, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело о нанесении материального ущерба государству. Б.Данилишин был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.