В этом году Украина впервые в истории будет председательствовать в ОБСЕ

В 2013 году Украина будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Раньше экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко очертил ключевые приоритеты председательствования Украины в ОБСЕ в 2013 году, в числе которых особо отметил урегулирование длительных конфликтов, укрепление мер доверия и безопасности на территории ОБСЕ, использование потенциала Организации в обеспечении энергетической безопасности, содействие экономическому развитию, в том числе развитию новых торговых и транспортных коридоров.

Украина намерена инициировать новый диалог в рамках ОБСЕ, касающийся новых принципов будущего режима контроля над обычными вооруженными силами в Европе, который должен учитывать интересы безопасности всех стран-участниц ОБСЕ, независимо от их принадлежности к каким-либо политико-военным группировкам.

Также Украина будет уделять значительное внимание консолидации усилий ОБСЕ в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, такими как терроризм, торговля людьми и наркотическими средствами, киберпреступность, организованная трансграничная преступность.

Среди приоритетов председательствования Украины в ОБСЕ значительное место будут занимать вопросы человеческого измерения, в частности, защиты фундаментальных прав и свобод человека на территории ОБСЕ. Экс-министр также поддержал необходимость более широкого привлечения гражданского общества для достижения целей Организации.

К. Грищенко также выразил надежду, что председательствование в ОБСЕ в 2013 году будет способствовать евроинтеграции Украины.

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил о настроенности Украины обеспечить эффективное председательство в ОБСЕ в 2013 году.

Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что Украина во время председательствования в ОБСЕ в 2013 году хочет сделать свой вклад в укрепление безопасности.

Глава государства подчеркнул, что председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе является одной из самых ответственных и почетных задач Украины в современной истории ее дипломатии.

«Рассматриваем ОБСЕ как оптимальный инструмент для решения замороженных конфликтов и укрепления взаимного доверия», - сказал В.Янукович.