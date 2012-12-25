Кожара говорит, что Украина планирует эффективно поуправлять ОБСЕ

Об этом говорилось в его телефонном разговоре с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Дзанньером, который поздравил Леонида Кожару с назначением на должность руководителя внешнеполитического ведомства Украины, сообщает Департамент информационной политики МИД.

Во время разговора Генеральный секретарь ОБСЕ подчеркнул готовность Секретариата и исполнительных структур Организации оказывать всестороннее содействие будущему Действующему председателю ОБСЕ, функции которого в течение 2013 будет выполнять министр иностранных дел Украины.

Со своей стороны Л.Кожара подтвердил заявленные украинской стороной приоритеты предстоящего председательства Украины в ОБСЕ и нацеленность на конструктивную работу с целью содействия эффективному выполнению Организацией возложенных на нее задач.

Во время разговора состоялся короткий обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня ОБСЕ, а также о путях налаживания эффективного взаимодействия по реализации приоритетных направлений деятельности Организации в период председательства Украины.