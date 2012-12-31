Эксперт: реальность референдума зависит от интересов Януковича

Глава правления Центра прикладных политических исследований ”Пента” Владимир Фесенко считает маловероятным проведение в 2013 году общенационального референдума.

Такое мнение В.Фесенко высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

”Пока мы можем говорить лишь о вербальных инициативах проведения референдума: есть политические заявления коммунистов, грозится референдумом по народной инициативе Медведчук. И те, и другие могут действительно попробовать инициировать этот референдум о присоединении к Таможенному союзу. Оппозиция пугает своих оппонентов во власти проведением референдума об освобождении Тимошенко. Рискну предположить, что попытки референдума по народной инициативе могут быть, а вот закончатся ли эти попытки результатом - вопрос открытый. Механизм инициирования референдума и реализации этой инициативы довольно сложный, и у власти есть сразу несколько процедурных возможностей остановить этот процесс еще на начальных стадиях”, - сказал В.Фесенко.

Политолог также считает маловероятной возможность совмещения общенационального референдума с выборами мэра Киева. ”Тут логично проводить местный референдум. Попов собирался проводить референдум. Но это будет, скорее всего, политтехнологический референдум”, - отметил он.

По его мнению, власть может пойти на проведение референдума о присоединении к Таможенному союзу только в том случае, если будет готова к подписанию соглашений с Россией. ”Тогда подобный референдум может стать элементом внешней легитимации, то есть нужно будет опереться на общественное мнение и показать, что народ ”за”, что это не просто личный интерес Януковича, Азарова или Арбузова, если он к тому времени станет премьером. Надо будет показать, что большинство народа поддерживает эту идею. В этом случае референдум о Таможенном союзе состоится”, - пояснил политолог.

”Если же Янукович будет не заинтересован в том, чтобы спешить с вступлением в Таможенный союз, тогда он будет блокировать. Не он сам, а Центризбирком, местная власть будут блокировать инициирование подобное референдума. Но тут уже может быть игра Путина через Медведчука или коммунистов - инициировать референдум и таким образом с помощью общественного мнения давить на Януковича”, - предположил В.Фесенко.

Политолог подчеркнул, что реальность проведения референдума зависит от интересов Президента Украины Виктора Януковича и власти в целом. ”Если они будут за Таможенный союз, то референдум по этому вопросу состоится, если против - будут тормозить подобный референдум”, - считает он.

В.Фесенко также не исключил попытки организовать референдум о внесении изменений в Конституцию. ”Этот вариант рассматривается, и это тоже может быть инструментом давления на Верховную Раду, попыткой легитимировать конституционные изменения вне парламента. Но в данном случае существует еще много серьезных правовых противоречий, поскольку все же процедура внесения изменений в Конституцию выписана в Основном законе. Процедуру можно обойти, но это вызовет обвинения в нарушении Конституции как со стороны оппозиции, так и наших внешних партнеров”, - пояснил политолог.

Между тем В.Фесенко считает наиболее вероятной возможностью проведение общенационального референдума одновременно с президентскими выборами. ”Можно провести тот же референдум по Таможенному союзу, чтобы мобилизовать русскоязычных избирателей во время президентских выборов. Это будет дополнительный мощный инструмент в мобилизации своих избирателей”, - предположил он.

”В 2013 году вероятны безрезультатные попытки организовать референдум, а вот его проведение одновременно с президентскими выборами - это достаточно высокая вероятность. Все будет зависеть от конъюнктуры. И это может быть использовано в качестве политической технологии”, - резюмировал В.Фесенко.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил о начале организационной подготовки к проведению референдума о вступлении Украины в Таможенный союз.

Оппозиция также в конце 2012 года заявила, что до 10 января 2013 года определится с проведением референдума о необходимости декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко.

28 ноября 2012 года лидер общественной организации ”Украинский выбор” Виктор Медведчук заявил, что первый референдум, согласно новому закону, должен быть проведен по вопросу вступления Украины в Таможенный союз, чтобы ”избавиться от иллюзий о так называемой безальтернативности европейского выбора”.

30 ноября 2012 года глава Конституционной ассамблеи, бывший Президент Украины Леонид Кравчук не исключил возможности принятия изменений в Конституцию на референдуме.