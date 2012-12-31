ОПОРА проанализировала законотворческую активность в ВР: Свобода пока в хвосте

Народные депутаты Верховной Рады Украины седьмого созыва в течение почти трех недель работы зарегистрировали 196 законопроектов.

Об этом говорится в составленном Гражданской сетью ОПОРА рейтинге, который является первым итогом работы новоизбранных депутатов накануне нового 2013 года, сообщили в пресс-службе сети.

Так, больше всего законопроектов наработали представители фракции ВО «Батьківщина» (80, или 41% их общего количества).

Определенным лидером законотворчества является также КПУ, в которой на каждого члена фракции в среднем приходится больше всего проектов (1,1 на одного депутата).

Самыми пассивными пока остаются представители ВО «Свобода». Не считая кооперации «свободовцев» вокруг нескольких законопроектов коллег из других политических групп, представители этой фракции не зарегистрировали самостоятельно ни одного, отмечают в ОПОРЕ.

Фракции Партии регионов и ”УДАР» существенно отстают от фракций-лидеров, особенно учитывая их численность. В частности, на 206 депутатов Партии регионов приходится 29 законопроектов, на 41 депутата фракции «УДАР» - 10.

Большинство внефракционных депутатов со старта работы нового парламента также не проявили существенной активности. Из 30 проектов, внесенных внефракционными избранниками, 20 принадлежат авторству одного депутата.

По убеждению ОПОРЫ, такая ситуация говорит о том, что будущие депутаты давали предвыборные обещания при отсутствии четкого видения инструментария их достижения, или уже разработанных документов.