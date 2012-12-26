"Свобода" просит регионалов потом не обижаться

Об этом заявил депутат от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко в эфире 5 канала, комментируя распределение парламентских комитетов между фракциями.

"Президент Янукович в начале этого года сделал послание парламенту. В котором он четко выразил свою позицию по распределению комитетов. И действительно: регламентный комитет, бюджетный комитет - эти ключевые комитеты, в которых контролирующие функции президент велел, чтобы они были переданы оппозиции. Этого не произошло", - отметил он.

"Позиция Партии регионов - это позиция силы. По принципу силы были распределены комитеты. Нет вопросов. Но тогда не надо жаловаться, когда сила будет у других политических сил", - цитирует Украинская правда.

В свою очередь депутат от Партии регионов Дмитрий Святаш, комментируя тот факт, что оппозиции не отдали контролирующие комитеты, заявил, что сейчас "функция комитетов сильно принижена".

"Сегодня все вопросы решаются на фракциях и в сессионном зале", - уточнил он.

Другой "регионал" Владимир Олийнык заверил, что "все комитеты наделены контрольными функциями".

"Некоторые неправильно представляет контрольную функцию. Почему? Потому что когда у вас есть большинство в комитете, вы можете принять решение. Если меньшинство, то глава не имеет других преимуществ, чем каждый член комитета", - добавил он.