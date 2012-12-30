Комиссия проводит анализ записей с черных ящиков разбившегося Ту-204

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета изучает записи с черных ящиков потерпевшего в субботу крушение во "Внуково" самолета Ту-204, говорится в сообщении комитета.

"Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию авиационного происшествия с самолетом Ту-204 RA-64047 авиакомпании "Ред Вингс" информирует, что в научно-техническом центре Комитета произведено считывание записи с бортовых регистраторов. Запись имеется, проводится анализ", — отмечается в сообщении.

Принадлежавший Red Wings самолет Ту-204 в субботу выкатился за взлетную полосу в столичном аэропорту "Внуково" и загорелся. Погибли четыре человека, еще четверо находятся в больницах. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора. Предварительная причина ЧП — ошибка пилотов, возбуждено уголовное дело, сообщают РИА Новости.