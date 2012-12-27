Тимошенко будет встречать Новый год с искусственной елкой
В палате Центральной клинической больницы “Укрзализницы” в Харькове, где находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, установили новогоднюю искусственную елку.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в больнице, елку установили сотрудники медицинского заведения.
Также сейчас рабочие украшают вход в ЦКБ Укрзализницы” и холл больницы новогодними и рождественскими украшениями.
Вместе с тем защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин сегодня сообщил журналистам, что в палату, где находится экс-премьер, удалось передать только елочные украшения, защите отказали в разрешении передать новогоднюю елку.
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Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице ”Укрзализницы” в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).
Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».