Тимошенко будет встречать Новый год с искусственной елкой

Как сообщили корреспонденту УНИАН в больнице, елку установили сотрудники медицинского заведения.

Также сейчас рабочие украшают вход в ЦКБ Укрзализницы” и холл больницы новогодними и рождественскими украшениями.

Вместе с тем защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин сегодня сообщил журналистам, что в палату, где находится экс-премьер, удалось передать только елочные украшения, защите отказали в разрешении передать новогоднюю елку.

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Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице ”Укрзализницы” в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».