На вакантное место в Нацсовете по телерадиовещанию - 12 претендентов

Об этом УНИАН сообщили в комитете.

Как говорится в сообщении, 23 ноября этого года Комитет по вопросам свободы слова и информации объявил об отборе кандидатур на замещение вакантной должности члена Нацсовета. Предложения относительно кандидатур принимались комитетом на протяжении 21 дня с даты обнародования объявления. За этот период было подано 12 кандидатур.

На своем заседании 6 февраля комитет предварительно обсудит предложенные кандидатуры и внесет на рассмотрение Верховной Рады соответствующее представление по каждой кандидатуре с выводами и рекомендациями.

Голосование в парламенте по назначению члена Нацсовета проходит по каждой кандидатуре в последовательности, определенной предварительным рейтинговым голосованием. Назначенным на должность члена Нацсовета будет считаться лицо, за назначение которого проголосует большинство от конституционного состава Верховной Рады Украины.

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Напомним, Нацсовет в соответствии с действующим законодательством 14 ноября этого года досрочно прекратил полномочия Оксаны Калетник в качестве члена Нацсовета после того, как она была избрана народным депутатом Украины.

В частности, на эту должность поданы такие кандидатуры:

1. Георгиевская Виктория. (Выдвинута депутатской фракцией Коммунистической партии Украины)

2. Задирко Геннадий. (Депутатская группа “Реформы ради будущего”).

3. Калиниченко Михаил. (Национальный союз журналистов Украины).

4. Квурт Константин. (Ассоциация “Общее пространство”)

5. Крайняк Юрий. (Всеукраинская общественная организация «Телерадиовещательная ассоциация Украины»).

6. Набруско Виктор. (Национальный союз журналистов Украины).

7. Осауленко Тарас. (Депутатская фракция Всеукраинское объединение “Свобода”).

8. Павленко Виктор. (Всеукраинский благотворительный фонд «Социальная защита работников Аудиовизуальных средств массовой информации», ВОО “Независимая ассоциация телерадиовещателей”).

9. Пащук Владимир. (Всеукраинская ассоциация детского и юношеского телевидения).

10. Пивнюк Александр. (ОО «Всеукраинская ассоциация телезрителей»).

11. Резниченко Валентин. (ВОО “Независимая ассоциация телерадиовещателей”).

12. Сокур Виталий. (Независимая ассоциация телевещателей Украины).