Томенко предлагает журналистам провести в Нацсовет своего человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он сказал, комментируя ситуацию вокруг предстоящего избрания члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по квоте Верховной Совета. (Как сообщалось, Оксана Калетник вышла из состава Нацсовета после избрания народным депутатом).

По словам Н.Томенко, он отстаивал и продолжает отстаивать точку зрения, что Национальный совет не может формироваться по принципу представительства финансово-политико-медийных групп или партий, и, прежде всего, должен представлять медиа-общественность, а не владельцев или учредителей медиа-холдингов.

Политик отметил, что на сегодняшний день Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в значительной мере напоминает парламент 6-го созыва. Он объяснил, что в Нацсовете, как и в парламенте, решения принимаются за пределами парламента, а в парламенте они лишь голосуются.

По убеждению вице-спикера, первым шагом к восстановлению законодательно предусмотренного статуса Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания стало бы избрание в его состав представителя от медийной общественности.

Н.Томенко предложил Национальному союзу журналистов, движению «Стоп цензуре», независимым медиа-профсоюзам и другим медиа-организациям определить кандидата от медиа-сообщества, «который бы защищал интересы не медиа-магнатов, а простых журналистов и медийной общественности».

Он добавил, что, исходя из законодательных сроков, Верховная Рада уже в декабре должна принять решение об избрании члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Н.Томенко также отметил, что было бы правильно, чтобы эту инициативу поддержала и команда Виктора Януковича, поскольку по его квоте тоже не назначен один член Нацсовета. «Поэтому было бы правильным, чтобы еще один член Нацсовета, который назначается указом Президента, представлял медиа-сообщество, а не медиа-бизнес», - добавил он.