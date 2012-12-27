Мэр Днепропетровска рад, что у него заберут меньше денег, чем у Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И. Куличенко сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Днепропетровску на 2013 год увеличили сумму изъятия в 3,8 раза, с 39 млн грн до 150 млн грн. Расчет сделан в соответствии с бюджетным кодексом. Это не прихоть министра финансов или еще кого-то. Для Днепропетровска 150 млн грн изъятия могут отразиться на объемах работ по благоустройству города в тех темпах, к которым мы привыкли в последние годы. Плохо, что такие большие суммы изъятия, но радует, что у Киева, Донецка и некоторых других городов суммы изъятия еще больше», - отметил И. Куличенко.

Вместе с тем, он сообщил, что настроен «оптимистически» на предстоящий год и основные функции за счет местного бюджета будут выполнены.

Мэр также высказал надежду на увеличение в 2013 году поступлений в казну Днепропетровска налога на прибыль предприятий, что позволит увеличить финансирование благоустройства города и ремонта дорог.

По словам И. Куличенко, по итогам 2012 года поступления в городской бюджет от налога на прибыль предприятий выросли на 60 млн грн в сравнении с предыдущим годом.

Как сообщал УНИАН, после обнародования проекта Закона о госбюджете на 2013 г., Днепропетровский городской голова заявил, что он не согласен с увеличением в 3,8 раза изъятия из местного бюджета в госбюджет - 150 млн грн.

26 декабря Днепропетровский горсовет утвердил бюджет города на 2013 г. с доходами 2, 792 млрд грн и расходами 2, 779 млрд грн.