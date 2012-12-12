Мэр Донецка нашел позитив в бюджете на 2013 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя принятие Верховной Радой Госбюджета на 2013 год и анонсируя принятие бюджета города Донецка во второй половине декабря текущего года.

«Мы последнее время принимаем бюджет без дефицита. Будем искать в течение года ресурсы для привлечения средств в специальный и целевые фонды, чтобы покрывать недостатки финансовых ресурсов. Нельзя сказать, что это будет бюджет бурного развития. Это будет бюджет стабильности», - отметил мэр.

По его словам, доходная часть бюджета Донецка на 2013 год без трансфертов и доплат составит 2,5 млдр. грн., расходная будет на таком же уровне.

«Контрольные цифры по проекту бюджета 2013 года до 19 декабря будут обсчитаны, и бюджет на следующий год будет утвержден на сессии городского совета. В проекте бюджета из зарабатываемых нами средств 78,8% пойдет в государственный бюджет, 8,9% предадут областному бюджету, и на 12,3% мы будем жить, развиваться, делать город уютным и комфортным», - заявил А.Лукьянченко.

Говоря о планах социально-экономического развития города на 2013 год, он отметил, что «план характеризуется тем, что нам надо минимизировать последствия кризисных явлений в экономике нашего города, продолжить жесткий контроль за выплатой заработной платы на предприятиях всех форм собственности».

«Мы планируем реализацию промышленной продукции довести до уровня 50,01 млрд грн - 2,6% роста к уровню 2012 года; розничный товарооборот довести до 18,6 млрд грн - рост на 15%; реализация услуг населению города на 14,6 млрд грн - рост 2,9%. Закладываем рост средней заработной платы на 14,2% - с 3765 до 4030 грн», - объяснил городской голова.